Наследие Илона Маска 31.05.2025, 15:47

Что останется после ухода миллиардера из политики?

Американский миллиардер Илон Маск объявил о завершении своего политического «эксперимента» в Вашингтоне, заявив, что «улучшать дела в столице — задача не из легких». Однако его вмешательство в работу правительства США может быть катастрофическим, пишет The New York Times(перевод — сайт Charter97.org).

Маск и его команда в DOGE (сокращение от Department of Government Efficiency) якобы сэкономили $175 млрд — хотя эксперты считают эту цифру сильно завышенной. Одновременно хаотичная кадровая политика DOGE — увольнения, повторные наймы, оплачиваемые отпуска и судебные издержки — уже обошлась бюджету примерно в $135 млрд.

Но самым разрушительным последствием стало фактическое уничтожение Агентства США по международному развитию (USAID). По данным администрации, прекращено более 80% грантов организации. Это, по оценке профессора глобального здравоохранения Брука Николса, уже привело к гибели около 300 тысяч человек, в основном детей.

Сотрудники USAID сообщают о катастрофической ситуации в Кении и на границе с Южным Суданом: прекращение поставок лекарств и продовольствия вызвало всплеск СПИДа и голода. Представители Белого дома отрицают связь между действиями DOGE и смертями, однако независимые эксперты считают эти заявления либо ложью, либо проявлением некомпетентности.

Маск, называвший USAID «леворадикальной психооперацией», не предпринял ни одной попытки ознакомиться с ее работой на местах. Его действия, основанные на теориях заговора и советах интернет-троллей, нанесли ущерб репутации США и привели к реальной гуманитарной трагедии.

Этот эпизод, по мнению наблюдателей, должен изменить восприятие Маска как предпринимателя, способного к инновациям, но проявившего опасную жестокость и равнодушие.

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