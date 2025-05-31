Израильская армия официально заявила о ликвидации главы военного крыла ХАМАС 31.05.2025, 21:13

Вместе с ним ликвидировали еще несколько высокопоставленных членов группировки.

Вечером 31 мая пресс-служба ЦАХАЛа официально подтвердила: 13 мая в результате авиаудара в районе Хан-Юниса был ликвидирован террорист Мухаммед Синуар — глава военного крыла ХАМАСа, сообщают «Детали».

Тем же ударом были ликвидированы также Мухаммед Сабане — командир бригады ХАМАС в Рафиахе, и Махди Куара — командир батальона ХАМАС в южной части Хан-Юниса.

Террористы были ликвидированы в момент, когда они находились в подземном командно-штабном центре под Европейской больницей в Хан-Юнисе, тем самым намеренно подвергая опасности гражданское население в здании и вокруг него.

Удар был нанесён Южным командованием и ВВС Израиля по указаниям разведки ЦАХАЛа и ШАБАКа. Атаку сопровождал «сложный процесс принятия решений в режиме реального времени» — начальником генштаба Эялем Замиром и главой ШАБАКа Роненом Баром.

В рамках подготовки к удару были приняты широкие меры, чтобы обеспечить точечный удар с минимально возможным ущербом для гражданского населения. Работа больницы не пострадала в результате удара, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Мухаммед Синуар был одним из самых высокопоставленных и опытных командиров военного крыла ХАМАС и сыграл ключевую роль в планировании и осуществлении резни 7 октября, занимая в тот момент пост начальника оперативного штаба группировки.

После ликвидации Мухаммеда Дейфа Яхъя Синуар назначил Мухаммеда, своего брата, на пост главы военного крыла ХАМАС.

Мухаммед Синуар стал центральной фигурой в формировании стратегии и политики организации. До этого он занимал пост командира бригады ХАМАС в Хан-Юнисе и руководителя оперативного штаба военного крыла. В 2006 году он участвовал в планировании похищения израильского солдата Гилада Шалита.

Мухаммед Сабане, ликвидированный тем же ударом, был одним из организаторов и исполнителей резни 7 октября и курировал удержание множества заложников в южной части Газы. Во время войны он также руководил многочисленными террористическими атаками против солдат ЦАХАЛа в южной Газе и организовывал массированные ракетные обстрелы с территории Рафиаха по Израилю.

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