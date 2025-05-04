Рубио: Польша радикально укрепила нашу общую безопасность 4.05.2025, 15:29

Марко Рубио

Фото: Reuters

Госсекретарь США предрек двум странам «светлое будущее».

Госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением по случаю Дня Конституции 3 мая. Он подчеркнул необходимость тесного сотрудничества между странами ради «свободы, процветания, безопасности и демократии», передает «Польское радио».

Накануне представитель администрации Трампа заявил, что Польша и США являются партнерами в построении более безопасного и процветающего будущего для обеих стран.

«Польша радикально укрепила нашу общую безопасность благодаря своему участию в НАТО и продолжает принимать у себя тысячи американских военнослужащих», — добавил Марко Рубио.

В своем заявлении госсекретарь отметил, что общее будущее двух стран «никогда еще не выглядело столь светлым».

Одним из событий, подчеркивающим глубокую связь Польши и США, стал традиционный парад Конституции 3 мая в Чикаго, который провела польская диаспора.

Главной темой мероприятия в этом году было тысячелетие Королевства Польского.

Поляки из Чикаго с гордостью подчеркивают, что польская конституция 1791 года является вторым — после американской — подобным законодательным актом в мире.

Парад символически открыл мэр Чикаго Брэндон Джонсон.

«Чикаго гордится тем, что является крупнейшим домом польской общины за пределами родины. Это также место проведения самого большого польского парада в мире за пределами Польши», — подчеркнул Джонсон.

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