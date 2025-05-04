Рубио: Польша радикально укрепила нашу общую безопасность
- 4.05.2025, 15:29
Госсекретарь США предрек двум странам «светлое будущее».
Госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением по случаю Дня Конституции 3 мая. Он подчеркнул необходимость тесного сотрудничества между странами ради «свободы, процветания, безопасности и демократии», передает «Польское радио».
Накануне представитель администрации Трампа заявил, что Польша и США являются партнерами в построении более безопасного и процветающего будущего для обеих стран.
«Польша радикально укрепила нашу общую безопасность благодаря своему участию в НАТО и продолжает принимать у себя тысячи американских военнослужащих», — добавил Марко Рубио.
В своем заявлении госсекретарь отметил, что общее будущее двух стран «никогда еще не выглядело столь светлым».
Одним из событий, подчеркивающим глубокую связь Польши и США, стал традиционный парад Конституции 3 мая в Чикаго, который провела польская диаспора.
Главной темой мероприятия в этом году было тысячелетие Королевства Польского.
Parada w Chicago trwa! Tłumy uczestników i obserwatorów wydarzenia. Gen polskości obecny! @sochanska @moscicka_dendys @PLinChicago pic.twitter.com/xy1RWqc8GL— Polacy Światu (@Polska) May 3, 2025
Поляки из Чикаго с гордостью подчеркивают, что польская конституция 1791 года является вторым — после американской — подобным законодательным актом в мире.
Парад символически открыл мэр Чикаго Брэндон Джонсон.
«Чикаго гордится тем, что является крупнейшим домом польской общины за пределами родины. Это также место проведения самого большого польского парада в мире за пределами Польши», — подчеркнул Джонсон.