Ученые раскрыли тайный язык общения моллюсков
- 6.05.2025, 8:54
Каракатицы используют сложные жесты щупалец.
Французские нейробиологи из Высшей педагогической школы в Париже обнаружили, что каракатицы могут общаться между собой с помощью комплексных движений щупалец. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных публикаций bioRxiv.
В лабораторных экспериментах специалисты выявили четыре устойчивых паттерна движений: вертикальные взмахи, горизонтальные взмахи, вращательные жесты и сложные комбинации.
Особенно впечатлила исследователей способность каракатиц распознавать эти сигналы даже на видео — моллюски активно отвечали на запись сородичей, но игнорировали перевернутые изображения.
Помимо визуальных сигналов, каракатицы используют создаваемые движениями гидродинамические волны.
Тесты с гидрофоном показали, что моллюски различают «правильные» и «перемешанные» последовательности вибраций, что указывает на сложную систему коммуникации.
«Это открытие переворачивает наши представления о беспозвоночных», — отметили авторы исследования.
В ближайших планах ученых — применить искусственный интеллект для расшифровки значений конкретных «жестов» и вибраций. Работа может пролить свет на эволюцию коммуникативных систем в животном мире.