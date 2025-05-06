Новый наследник Андрей Бронишевский

6.05.2025, 12:35

Как Минск и Москва не заметили покушение Трампа на 9 мая.

Пока белорусские и российские власти опять вместе побеждают фашизм в Великой отечественной войне, над главной союзной скрепой нависла новая угроза. Дональд Трамп покусился на День победы. Заявил, что основная заслуга в победе над фашизмом принадлежит США, а заслуги всех остальных даже рядом не стояли. Слушать такое союзникам обидно, а ответить нельзя. Хотя есть чем и очень хочется. Но ради #трампнаш Минск и Москва готовы понять и потерпеть.

Новый наследник.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что собирается установить новые праздничные дни. Переименовать 11 ноября из Дня поминовения в День победы в Первой мировой войне и назначить 8 мая Днем победы в Европе.

«Обе войны выиграли мы. Остальные страны с нами и близко не сопоставимы — ни в смысле военной мощи, ни по мужеству, ни по безупречному командованию», — написал Трамп 2 мая.

То есть в самой циничной форме покусился на бессмертный подвиг советского народа. И это в дни, когда в Гомеле штурмуют потешный рейхстаг, а в российских детских садах проходят парады победы. Когда за неимением других побед союзники снова побеждают фашизм в его логове в 1945 году.

Вообще-то российская и белорусская пропаганда убивали за меньшее. Пусть в виртуальном пространстве, но зато самыми беспощадными вербальными интервенциями. Потому что присвоив себе наследство великой победы Минск и Москва ни с кем этим наследством делиться не собираются.

Кроме Трампа. С Трампом они в общем-то тоже не собирались. Но Трамп не стал спрашивать и оказалось, что Трампу можно. Белорусско-российскую официальную реакцию на слова Трампа можно было бы назвать сдержанной. Если бы какая-нибудь официальная белорусско-российская реакция на эти слова вообще была.

Не вижу, не слышу, молчу

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Трампа цитатой президента Рузвельта о решающем вкладе СССР в победу над фашизмом. Оказалось, что к словам Рузвельту Захаровой добавить нечего. Собственных цитат по этому поводу у российского МИД не нашлось.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ограничился эпитетом «пафосная чушь». В исполнении не привыкшего себя сдерживать в эпитетах Медведева это, можно сказать, почти комплимент. По крайней мере, ни слова про ядерный пепел и сокрушительный удар возмездия.

А в Беларуси на официальном уровне слова Трампа услышала только глава «совета республики» Наталья Кочанова. В связи с чем вспомнила про некие силы, которые нагло пытаются переписать историю.

«Взять даже заявление Трампа, который недавно заявил, что американцы выиграли войну, и объявил 8 мая Днем Победы».

То есть некие силы отдельно, а Трамп отдельно. Силы наглые, а Трамп просто хочет себе новый праздник.

Но у Кочановой нашлись хоть какие-нибудь слова. А два главных борца за истерическое наследие Великой победы вообще никаких слов не нашли. Хотя обычно по такому благодатному поводу ни Путину, ни Лукашенко долго искать слова не приходится.

Так что вся тяжесть борьбы за великое наследие легла на плечи пропагандистов. Причем, пропагандистов третьего уровня. Да и те в отсутствие официальной позиции официальных лиц выражались без огонька и задора.

Вот декан журфака посетовал на недостаток исторических знаний среди американской политической элиты. Пропагандист Алексей Дзермонт сказал, что он лично после этих слов сомневается в Трампе как серьезном политике. А пропагандист Муковозчик что-то сказал про дешевые международные понты, но что конкретно он имел в виду, понять все равно невозможно.

Не злить деда

Потому что наследие Великой победы для Минска и Москвы, конечно, очень дорого. Не так много осталось поводов для гордости, чтобы позволить кому-нибудь еще этими поводами гордится. Все-таки не зря Минск и Москва каждый год побеждают фашизм в 45-м со все большим размахом.

Но историческая память – хорошо, а добрый дедушка Трамп все равно лучше. Правда, это раньше был совсем трампнаш. А в последнее время оказался какой-то не совсем наш. Не то чтобы совсем трампненаш. Местами как был трампнаш, так и остался. Но уже не такой наш, как раньше. А очень хочется, чтобы обратно был совсем наш. Как раньше или даже лучше.

А как обращаться с капризными автократами, союзников учить не надо. Сами такие. Главное кивать, поддакивать и не терять заинтересованное выражение лица. А если при этом потеряешь лицо — ничего страшного. Потому что ради трампнаш не жалко ни лица, ни исторического наследия. Тем более, всегда есть шанс, что завтра Трамп решит покуситься на что-нибудь другое и о великом наследии уже даже не вспомнит. Ведь самое главное в нынешние турбулентные времена – не злить деда.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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