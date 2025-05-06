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В Британии впервые за 400 лет замечен дикий бобр

  • 6.05.2025, 20:43
  • 1,638
В Британии впервые за 400 лет замечен дикий бобр

Животное было замечено на одной из рек в Уэльсе.

В Великобритании зафиксировано редкое природное событие — впервые за четыре столетия в стране обнаружен дикий бобр. Об этом сообщает BBC.

Животное было замечено на одной из рек в Уэльсе известным натуралистом Иоло Уильямсом, который лично заснял бобра на видео.

Бобры исчезли с территории Британии около 400 лет назад из-за масштабной охоты. Их ценили за мех, мясо и бобровую струю

По данным BBC, последними, кто видел диких бобров в Уэльсе, были валлийские принцы, охотившиеся на них еще в Средневековье.

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