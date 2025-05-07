Пакистан закрыл свое воздушного пространство для всех рейсов 7.05.2025, 0:05

На 48 часов.

Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов для всех внутренних и международных рейсов, сообщает местный телеканал Samaa TV со ссылкой на источники в авиации. Об этом также пишет пакистанская газета Daily Ausaf.

Так, работу временно прекратил аэропорт Исламабада, все рейсы направили в город Карачи. Власти рекомендовали пассажирам не приезжать в аэропорт и вернуться домой.

Управление гражданской авиации заявило, что выполнение полетов возобновится, как только ситуация стабилизируется.

Армия Индии объявила о проведении операции «Синдур», нацеленной «против террористической инфраструктуры в Пакистане». В Минобороны Пакистана подтвердили, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны — в городах Бахвалпур, Котли и Музаффарабад (административный центр контролируемой Пакистаном части Кашмира).

Обострение индо-пакистанских отношений началось после теракта в популярном туристическом городе Пахалгам в индийском Джамму и Кашмире 22 апреля. Тогда погибли 25 индийских граждан и один непалец. Власти Индии обвинили в причастности к произошедшему Пакистан.

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