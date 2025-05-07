Пакистан заявил, что сбил два индийских истребителя Rafale
- 7.05.2025, 0:32
СМИ опубликовали фото.
Телеканал Samaa утверждает, что армия Пакистана сбила два истребителя Rafale военно-воздушных сил Индии. По данным источников телеканала, военные самолеты были сбиты в районе Бахавалпура.
По версии пакистанской стороны, один из самолетов был сбит после того, «как он нарушил воздушное пространство Пакистана».
«Радиолокационные системы засекли индийский самолет, совершающий неспровоцированное вторжение на территорию Пакистана. В ответ пакистанские силы действовали в соответствии со стандартными протоколами для перехвата и нейтрализации угрозы», — пишет Samaa.
Телеканал опубликовал предположительное фото сбитого самолета. Официально Минобороны Пакистана об инциденте не сообщало.