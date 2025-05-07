Трамп назвал позором эскалацию между Индией и Пакистаном
- 7.05.2025, 0:49
Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация разрешится.
Президент США Дональд Трамп назвал позором возобновившиеся боестолкновения между Индией и Пакистаном. Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация разрешится.
«Это позор. Мы только что узнали об этом. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они конфликтуют уже очень давно. Многие-многие десятилетия и даже столетия. Я надеюсь, что это скоро закончится»,— сказал Дональд Трамп в Овальном кабинете.