Трамп назвал позором эскалацию между Индией и Пакистаном 7.05.2025, 0:49

Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация разрешится.

Президент США Дональд Трамп назвал позором возобновившиеся боестолкновения между Индией и Пакистаном. Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация разрешится.

«Это позор. Мы только что узнали об этом. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они конфликтуют уже очень давно. Многие-многие десятилетия и даже столетия. Я надеюсь, что это скоро закончится»,— сказал Дональд Трамп в Овальном кабинете.

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