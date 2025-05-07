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США и Китай договорились начать торговые переговоры

  • 7.05.2025, 11:13
США и Китай договорились начать торговые переговоры

Встретятся на нейтральной территории.

Соединенные Штаты Америки и Китай на этой неделе начнут торговые переговоры, чтобы снизить напряжение в таможенном противостоянии.

Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир отправятся в Швейцарию для встречи с китайской делегацией, которую возглавит вице-премьер Хэ Лифэн, пишет Bloomberg.

Это будут первые официальные торговые переговоры между Китаем и США после того, как Дональд Трамп объявил о введении штрафных пошлин в размере 145% против Китая, на которые Пекин ответил 125% пошлинами.

В интервью Fox News Бессент сказал, что действующие тарифные ставки не являются устойчивыми и фактически означают эмбарго.

Переговоры, которые пройдут в субботу и воскресенье, будут сосредоточены на деэскалации, а не на большой сделке.

«Мы должны деэскалировать ситуацию, прежде чем двигаться дальше. Мы не хотим разрывать экономические связи, мы хотим справедливой торговли», – сказал Бессент.

Прекращение торговли с США также невыгодно Китаю, о чем свидетельствует значительное сокращение производственной активности в апреле.

Китайские власти уже начали вводить ряд стимулирующих экономических мер, чтобы смягчить экономический ущерб, вызванный торговой войной, пишет Reuters.

Центральный банк КНР решил снизить стоимость некоторых заимствований и уменьшает норматив резервирования для банков, который должен высвободить 1 триллион юаней (приблизительно $138 миллиардов) ликвидности для экономики.

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