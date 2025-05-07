CNN: Индия и Пакистан в шаге от полномасштабной войны 4 7.05.2025, 12:49

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Фото: Getty Images

Кашмир, который стал эпицентром нового противостояния.

Операция Индии против Пакистана, начатая 7 мая, стала крупнейшей и самой опасной эскалацией в противостоянии между этими ядерными странами за более чем 50 лет и поставила их на грань полномасштабной войны, пишет американский CNN.

«Индийские самолеты ранее бомбили территорию Пакистана во время вспышек противостояния, но операция 7 мая является самым глубоким ударом Индии по соседней стране со времен индо-пакистанской войны 1971 года, крупнейшей из череды войн между двумя странами», — напоминает американский телеканал.

Среди пораженных локаций были город Музаффарабад, столица пакистанской части Кашмира, населенные пункты Багх и Котли в этом же регионе, а также города Бахавалпур и Муридке в пакистанской провинции Пенджаб.

Объявленная Индией операция Синдур стала также первым с 2019 года случаем, когда Индия нанесла удары по территории Пакистана. Тогда индийские самолеты ударили по нескольким пакистанским локациям после того, как Индия возложила на Пакистан ответственность за атаку смертника в автомобиле, в результате подрыва которого погибли по меньшей мере 40 представителей индийских военизированных формирований в регионе.

Текущая эскалация ставит «соседей с длинной историей конфликтов» в опасное положение, поскольку Пакистан обещает ответить на удары Индии, что в конечном итоге рискует перерастанием конфликта «в полномасштабную войну», отмечает CNN.

«Ситуация сейчас, очевидно, серьезная и изменчивая, — констатировал Фахд Хумаюн, профессор политологии в американском Университете Тафтса. — Возмездие [со стороны Пакистана] за действия Индии, вероятно, теперь будет неотвратимым».

CNN напоминает, что Кашмир, который стал эпицентром нового противостояния, — это «одна из самых опасных горячих точек мира». Он частично контролируется Индией и Пакистаном, но обе страны претендуют на него полностью.

«Индия и Пакистан провели три войны за эту горную территорию с момента обретения независимости от Британии в 1947 году, последняя из которых состоялась в 1999 году. А разделенный регион сейчас является одним из самых милитаризованных мест в мире», — пишет CNN.

В течение десятилетий вооруженные группировки, требующие либо независимости Кашмира, либо присоединения территории к Пакистану, боролись с индийскими силами безопасности. В результате вспышек насилия в этом давнем конфликте погибли десятки тысяч людей.

«Индия давно обвиняет Пакистан в предоставлении убежища этим военизированным группировкам — хотя Исламабад отрицает эти обвинения — и пообещала отомстить тем, кого она считает ответственными», — добавляет СNN.

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