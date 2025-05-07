В Москву на 9 Мая прилетел диктатор-каннибал из Экваториальной Гвинеи 11 7.05.2025, 21:20

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Несколько лет назад с людоедом встречался Лукашенко.

Диктатор-каннибал из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково-2», передает ТАСС.

Диктатор африканского государства поучаствует в мероприятиях, которые посвящены 80-летию Победы в ВОВ.

В сентябре 2023 года людоед прилетал в Минск, где встречался с Александром Лукашенко.

Напомним, Мбасого пришел к власти в 1979 году, свергнув диктаторский режим своего дяди. Впоследствии неоднократно назначал на государственные посты членов своей семьи: так, в 2012 году вице-президентом стал его сын Теодоро Нгема Обианг Мангу. В 2016 году правителя переизбрали на новый семилетний срок, а Теодоро Нгема Обианг Мангу получил пост первого вице-президента. В соответствии с законодательством страны в случае смерти отца он займет его пост.

Мбасого обвиняют в каннибализме. В сентябре 2016 года за публикацию статьи об этом был задержан главный редактор либерийской газеты New Democrat. Авторы публикации утверждали, что диктатор африканского государства — каннибал, он санкционирует похищение своих оппонентов, а затем поедает некоторые части их тел, в частности, печень и мозги. Также было написано, что за 30 лет правления Нгема Мбасого накопил огромные богатства, в то время как большая часть граждан страны живет в нищете, почти не имея доступа к образованию и медицинскому обслуживанию.

За время правления Мбасого в стране установился культ его личности. В 2003 году государственное радио объявило, что он «подобен Богу на небесах» и находится «в постоянном контакте со Всемогущим», обладая «всею властью над людьми и вещами».

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