Science Alert: Человечество исследовало лишь 0,001% дна глубокого океана

Science Alert: Человечество исследовало лишь 0,001% дна глубокого океана1
- 8.05.2025, 16:45
Такие пробелы в знаниях беспокоят ученых.
Новое исследование, опубликованное в Science Advances, показывает, насколько мало мы знаем о крупнейшей экосистеме планеты — глубоком морском дне, пишет издание Science Alert (перевод — сайт Charter97.org).
Ученые из Ocean Discovery League, Института океанографии Скриппса и Бостонского университета выяснили, что с 1950-х годов люди визуально исследовали лишь от 0,0006 до 0,001% глубоководного дна Земли. Это всего около 3 800 км² — чуть больше площади Род-Айленда.
Более того, почти 30% из этих данных получены с черно-белых, низкокачественных снимков, сделанных до 1980 года. Большинство погружений происходили на глубине менее 2 000 метров и в прибрежных водах развитых стран: США, Японии и Новой Зеландии. Глубоководные районы между 2 000 и 6 000 метров, охватывающие большую часть океана, остаются практически неизученными.
Исследователи подчеркивают, что такие пробелы в знаниях особенно тревожны на фоне угроз, включая изменение климата и потенциальную добычу ресурсов. По их расчетам, даже при значительном росте темпов изучения дна на полную визуализацию уйдет около 100 000 лет. Ученые призывают к коренному переосмыслению подхода к исследованию мирового океана.