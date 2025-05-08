Science Alert: Человечество исследовало лишь 0,001% дна глубокого океана 1 8.05.2025, 16:45

Такие пробелы в знаниях беспокоят ученых.

Новое исследование, опубликованное в Science Advances, показывает, насколько мало мы знаем о крупнейшей экосистеме планеты — глубоком морском дне, пишет издание Science Alert (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые из Ocean Discovery League, Института океанографии Скриппса и Бостонского университета выяснили, что с 1950-х годов люди визуально исследовали лишь от 0,0006 до 0,001% глубоководного дна Земли. Это всего около 3 800 км² — чуть больше площади Род-Айленда.

Более того, почти 30% из этих данных получены с черно-белых, низкокачественных снимков, сделанных до 1980 года. Большинство погружений происходили на глубине менее 2 000 метров и в прибрежных водах развитых стран: США, Японии и Новой Зеландии. Глубоководные районы между 2 000 и 6 000 метров, охватывающие большую часть океана, остаются практически неизученными.

Исследователи подчеркивают, что такие пробелы в знаниях особенно тревожны на фоне угроз, включая изменение климата и потенциальную добычу ресурсов. По их расчетам, даже при значительном росте темпов изучения дна на полную визуализацию уйдет около 100 000 лет. Ученые призывают к коренному переосмыслению подхода к исследованию мирового океана.

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