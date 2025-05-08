Что известно об индийской операции «Синдур» 1 8.05.2025, 17:39

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«Синдур» приобрела большую символическую значимость.

Операция «Синдур» – кодовое название воздушных ударов, которые Индия нанесла по Пакистану в ночь с вторника на среду, передает BBC (перевод — сайт Charter97.org).

В ответ на атаку в Пахалгаме, в результате которой были убиты 26 индийских туристов, Нью-Дели заявил, что нанес удары по девяти объектам в Пакистане и в пакистанском Кашмире. В заявлении Индии говорилось, что эти объекты являлись «террористической инфраструктурой».

Пакистан в свою очередь утверждал, что пострадали лишь шесть объектов, и отверг обвинения Индии в поддержке террористов, пообещав ответить на удары.

Название операции «Синдур» было встречено положительно как гражданами, так и политическими партиями Индии. Этот выбор стал символом уважения и памяти о женщинах, ставших вдовами в результате атаки в Пахалгаме, в которой погибли 26 мужчин.

В индийской традиции синдур (глубокий кроваво-красный порошок) носят замужние женщины на проборе волос или на лбу, но он удаляется, когда женщина становится вдовой, символизируя утрату.

Операция «Синдур» приобрела еще большую символическую значимость после того, как правительство выпустило изображение, на котором одна из букв в названии «Синдур» была заменена на небольшую чашечку с красным порошком.

«Это вызывает в нашем национальном сознании образ только что овдовевшей невесты, стоящей и рыдающей у тела ее мужа, убитого всего через шесть дней после свадьбы в Пахалгаме. Именно по этой причине операция «Синдур» была необходима», — написал депутат Конгресса Шаши Тарур в социальной сети X.

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