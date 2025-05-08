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В Ватикане избрали нового Папу Римского

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  • 8.05.2025, 20:21
  • 4,176
В Ватикане избрали нового Папу Римского

Им стал кардинал из США.

В Ватикане 8 мая объявили имя нового папы римского. Им стал кардинал Роберт Прево американо-перуанского происхождения.

Он возьмет себе имя Лев XIV.

Это будет первый американский понтифик в истории.

Прево провел большую часть своей карьеры в качестве миссионера в Южной Америке и совсем недавно возглавлял офис Ватикана по назначению епископов.

Ожидается, что он будет развивать реформы папы Франциска.

В течение десяти лет он работал в Трухильо, Перу, а затем был назначен епископом Чиклайо, другого перуанского города, где служил с 2014 по 2023 год.

Ранее 8 мая в Ватикане завершился конклав, на котором кардиналы Католической церкви избрали нового понтифика. Об этом возвестил белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы — символ того, что один из кандидатов набрал более двух третей голосов и стал новым Папой.

Конклав начался вечером 7 мая и продлился чуть более одного дня. Папу избрали с четвертой попытки.

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