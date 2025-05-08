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Трамп поздравил нового Папу Римского с избранием

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  • 8.05.2025, 20:47
  • 1,708
Трамп поздравил нового Папу Римского с избранием

Президент США выразил желание насчет скорой встречи с понтификом.

Президент США Дональд Трамп поздравил Роберта Прево с избранием на пост Папы Римского. Соответствующий пост американский лидер опубликовал на своей странице в Truth Social.

«Для меня большая честь осознавать, что он является первым американским Папой Римским. Какое волнение и какая великая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с папой Львом XIV», — писал Трамп.

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