Трамп поздравил нового Папу Римского с избранием

Трамп поздравил нового Папу Римского с избранием8
- 8.05.2025, 20:47
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Президент США выразил желание насчет скорой встречи с понтификом.
Президент США Дональд Трамп поздравил Роберта Прево с избранием на пост Папы Римского. Соответствующий пост американский лидер опубликовал на своей странице в Truth Social.
«Для меня большая честь осознавать, что он является первым американским Папой Римским. Какое волнение и какая великая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с папой Львом XIV», — писал Трамп.