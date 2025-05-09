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«Беларуськалий» стонет из-за решений властей по ценам

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  • 9.05.2025, 11:06
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«Беларуськалий» стонет из-за решений властей по ценам

На предприятии пожаловались, что больше не могут «вытягивать» ситуацию.

Господдержка сельхозпредприятий порой приводит к тому, что от этого страдают другие компании. Появился свежий наглядный пример такой ситуации.

Так, «Беларуськалий» вынужден продавать на внутреннем рынке удобрения ниже себестоимости. В итоге за восемь лет компания потеряла более 1,2 млрд рублей. Это «Зеркало» выяснило из переписки руководства предприятия и МАРТ, в которой госкомпания просит разрешения поднять цены на свою продукцию.

Чиновники на протяжении многих лет регулируют госсектор, а в последние годы эта практика весьма активно распространилась и на частников. По сути с октября 2022-го ни одно предприятие любой формы собственности не имело права поднять цены, если не могло доказать, что это действительно нужно сделать. В апреле нынешнего года систему немного изменили, но компании — как производственные, так и торговые — все еще находятся под давлением этих ограничений.

Кроме общего ценового регулирования чиновники жестко контролируют все, что касается сельского хозяйства — от нормативов по производству тех или иных продуктов до цен, по которым они закупают необходимые товары и оборудование. Делается это в том числе для того, чтобы проблемная отрасль могла хоть немного вытягивать в финансовом плане.

Однако эти меры мало того, что не очень помогают самой отрасли (правительство все равно постоянно вливает туда деньги из бюджета в разном виде), они бьют и по другим компаниям. В том числе тем, которые считаются наиболее прибыльными. В частности это касается «Беларуськалия».

Как госпредприятие пострадало от решений чиновников по ценам

В распоряжении редакции оказались несколько документов, в которых МАРТ и руководство «Беларуськалия» обсуждают ценовой вопрос на продукцию предприятия. В одном из них, адресованном министру антимонопольного регулирования и торговли, которым тогда был Алексей Богданов, и подписанном теперь уже экс-гендиректором госкомпании Иваном Головатым, говорится о весьма солидных недостачах.

В нем «Беларуськалий» просит поднять стоимость продукции на внутреннем рынке. «Отпускные цены на калийные удобрения, реализуемые производителям сельскохозяйственной продукции, не покрывают предприятию экономически обоснованные затраты на производство, в связи с чем предприятие ежегодно получает некомпенсируемые убытки», — говорится в письме.

Там же указано, что с 1 июля прошлого года стоимость мелкого хлористого калия на внутреннем рынке была 186,6 рублей за тонну, а гранулированного — 235,4. В это же время себестоимость этой продукции в первом случае была 216,55 рубля, а во втором — 253,84 рубля. То есть организация вынуждена была продавать свою продукцию дешевле, чем суммы, которые она тратит на ее производство.

В итоге в 2023 году «Беларуськалий» недополучил 151,9 млн рублей, за 6 месяцев 2024-го — 23,1 млн. А начиная с 2016 года предприятие на этом потеряло более 1,2 млрд рублей.

В этом же документе приведены расчета, что и в 2025 году «Беларуськалий» не сможет зарабатывать на продаже своей продукции сельхозпредприятиям. Так, его обязали продавать мелкий хлористый калий по 233 рубля за тонну, в то время как себестоимость производства такого объема удобрения будет 298,35 рубля.

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