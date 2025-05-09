Си Цзиньпин призвал Путина остановить войну 6 9.05.2025, 12:40

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Глава КНР призвал к «справедливому» мирному соглашению с Украиной.

Лидер Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что надеется увидеть «справедливое» мирное соглашение по Украине, пишет Bloomberg в пятницу, 9 мая.

Во время переговоров с Путиным 8 мая Си указал, что Китай надеется на «справедливое, прочное и обязывающее мирное соглашение, которое будет принято всеми заинтересованными сторонами» и достигнуто путем диалога.

При этом лидер КНР не уточнил, что он подразумевает под «справедливым» соглашением. Его заявление стало первым случаем, когда китайский лидер лично изложил видение КНР на завершение войны против Украины, пишет Bloomberg.

Комментарий Си перекликается с мартовским заявлением министра иностранных дел Китая Ван И, который сказал, что все стороны конфликта хотят «справедливого и прочного мирного соглашения, что станет обязательным и будет принято всеми».

Bloomberg подчеркивает, что слова Си прозвучали на фоне призыва президента США Дональда Трампа к Китаю помочь в сделке между Украиной и Россией. Также Си пытается наладить отношения с Европой на фоне тарифной войны с США, говорится в материале.

В ближайшие дни Китай и США проведут переговоры в Женеве, которые будут касаться взаимных торговых пошлин на товары.

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