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Польша выбирает президента

  • 1.06.2025, 8:43
  • 2,658
Польша выбирает президента
Фото: Getty Images

Стартовал второй тур.

В Польше начался второй тур президентских выборов, в котором сошлись кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и поддерживаемый «Правом и справедливостью» Кароль Навроцкий. Голосование стартовало 1 июня в 7:00 по местному времени (8:00 по Минску).

Уже завершилось голосование в США, однако результаты станут известны лишь после завершения выборов в Польше. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 по Минску).

Отметим, в первом туре выборов, который завершился 18 мая, Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, а Кароль Навроцкий 29,54%. Согласно опросам, оба кандидата имеют равные шансы на победу. Результат могут определить несколько десятков тысяч голосов.

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