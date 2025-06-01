Уникальная операция: СБУ поразила более 40 российских самолетов 2 1.06.2025, 14:07

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Поражены бомбардировщики, атакующие Украину.

Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ уже поразили более 40 самолетов, каждую ночь атакующих украинские города.

Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщили источники NV в спецслужбах.

По их словам, среди пораженных самолетов — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Эта уникальная спецоперация получила название «Паутина». Российской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

Так, на одном видео видно как пылает аэродром Белая и слышен голос главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует «хлопок».

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