«Это русский «Перл-Харбор»16
- 1.06.2025, 15:16
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Z-каналы в шоке от украинской атаки на российские аэродромы.
Канал «На Zzzzzападном фронте без перемен» собрал полные возмущения и растерянности комментарии Z-каналов на беспрецедентную атаку, организованную СБУ, на российские аэродромы.
Украинские дроны одновременно атаковали два места базирования стратегической авиации — военный аэродром «Оленья» в Мурманской области и авиабазу в Иркутской области. Как минимум четыре стратегических бомбардировщика уничтожены — это те, что точно видны на видео. Вот что пишут российские каналы об этом.
«Стратегические ракетоносцы атакуют FPV-дроны, запущенные прямо с места событий. Как это комментировать — без понятия», — «Военный осведомитель».
«У нас нет приличных слов, чтобы описать то, что происходит», — «Повернутые на войне».
«Это русский «Перл-Харбор». Надеемся, что ответ будет таким же, как у США на нападение на Перл-Харбор — или даже более жестким» — Роман Алёхин.
«П…ц, позор…», — «Окопная грязь».
«Я просто в ах*е», — «Месть доброй воли».
Напомним, Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ уже поразили более 40 самолетов, каждую ночь атакующих украинские города.