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Шведы изобрели дорогу, заряжающую автомобили

  • 1.06.2025, 20:58
Шведы изобрели дорогу, заряжающую автомобили

Как работает технология.

Уже к 2035 году в странах Евросоюза хотят запретить продажу новых авто с двигателями внутреннего сгорания.

Поскольку пока альтернатива им – электромобили и гибриды, все больше ученых умов пытаются облегчить жизнь автомобилистам.

Так и возникают разработки, например, проекты дорог-автозарядок.

В основе технологии лежит принцип магнитной индукции – тот самый, что давно используется в беспроводных зарядках для смартфонов. Только вместо миниатюрных катушек в зарядной станции – крупные силовые элементы, встроенные в дорожное полотно.

А приемник устанавливается непосредственно на днище электромобиля. Энергия от катушек передается аккумулятору бесконтактно, без проводов и разъемов.

По обочинам устанавливаются блоки управления, которые контролируют процесс, а сами зарядные дорожные модули активируются только тогда, когда по ним проезжает соответствующий транспорт.

Если кто и верит в бесконтактные дороги, так это шведы. К 2030 году страна планирует электрифицировать 20 тыс. км полотна проезжей части – это около 5% от всей дорожной сети. А заодно довести долю транспорта, не использующего ископаемое топливо, до 70%.

Один из главных игроков этой гонки – стартап Elonroad. В отличие от большинства конкурентов, которые делают ставку на беспроводную индукцию, компания использует принцип контактной зарядки через встроенные в дорогу алюминиевые полосы.

Специальный ползунок на автомобиле опускается на эти рельсы во время движения и автоматически отсоединяется, когда машина их покидает. Такая система уже показала свою эффективность на дорогах Лунда, небольшого университетского городка на юге страны.

«В электромобилях мы вынимаем бензобак и ставим аккумулятор. Но зарядная инфраструктура до сих пор выглядит как старая АЗС. А ведь можно передавать энергию в потоковом режиме, как музыку», – объясняет глава Elonroad Карин Эббингхаус.

По последним расчетам, 1 км такой электродороги обходится примерно в €1 млн.

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