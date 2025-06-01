Оба кандидата в президенты Польши уверены в победе 1.06.2025, 22:45

Рафал Тшасковский (Слева) и Кароль Навроцкий

Фото: PAP

Разрыв между ними минимальный.

Сегодня в Польше прошел второй тур выборов президента страны. За президентское кресло боролись либеральный кандидат от правящей «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная консервативная партия «Право и справедливость».

Согласно экзит-полам Ipsos, победу одержал Рафал Тшасковский.

Мэр Варшавы набрал 50,3% голосов. Кароль Навроцкий – 49,7%.

Появилась первая реакция кандидатов. Они оба уверены в победе.

«Мы победили. Я же говорил, что каждый голос важен. Хочу поблагодарить всех поляков, которые проголосовали за меня», — заявил Рафал Тшасковский.

«Мы победим. Сегодня ночью мы победим. Мы победим и спасем Польшу», — отреагировал на результаты экзит-полов Кароль Навроцкий.

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