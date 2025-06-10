Newsweek: Двойная угроза для Кремля 2 10.06.2025, 13:00

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Путин дал «обратный отсчет до кризиса» российской экономики.

Экономика России стремительно приближается к состоянию «стагфляции» — одновременному сочетанию замедления роста и высокого уровня инфляции, говорится в отчете Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), близкого к правительству РФ, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Автор доклада Дмитрий Белоусов, руководитель отдела анализа макроэкономических процессов ЦМАКП, отмечает резкое ухудшение экономической динамики. В частности, рост ВВП во втором квартале 2025 года может оказаться близок к технической рецессии. В первом квартале экономика выросла лишь на 1,4% в годовом выражении, при инфляции в 9,8%, которая хоть и снижается, но остается на высоком уровне.

В отчете подчеркивается, что замедление связано с сокращением инвестиций в оборудование и проблемами в строительном секторе, где количество новых проектов сокращается. Потребительский спрос особенно на непродовольственные товары стагнирует с середины 2024 года.

В условиях растущей инфляции и низкого роста экономика рискует войти в стагфляцию — состояние, обычно сопровождаемое высокой безработицей. При этом официальная безработица в России остается низкой — 2,4%.

В качестве риска усугубления кризиса Белоусов называет возможное падение курса рубля в третьем-четвертом кварталах 2025 года, связанное с сокращением внешней торговли и ростом импорта, а также ужесточением монетарной политики Банка России.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что монетарная политика останется жесткой длительное время. Главная задача — сдержать инфляцию и поддержать развитие реального сектора экономики, хотя Центральный банк снизил ключевую ставку до 20% с рекордных 21%.

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