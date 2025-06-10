Экономика Путина входит в «смертельную спираль»1
- 10.06.2025, 14:41
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Иллюзия контроля сменяется крахом.
Несколько лет экономическая машина Путина работала на иллюзии контроля: низкая официальная безработица, внушительные резервы и относительно стабильный рубль создавали видимость устойчивости. Однако сейчас эти механизмы начинают давать сбой, пишет издание Medium (перевод — сайт Charter97.org).
Инфляция растет, экономический рост замедляется, а потребительский спрос стремительно падает. Цифры свидетельствуют не о временных трудностях, а о серьезном кризисе, который можно сравнить с экономическим штопором.
Официальные данные по безработице остаются на подозрительно низком уровне — около 2,4%. Тем временем фабрики сокращают сотрудников, магазины пустеют, а реальные доходы граждан снижаются. За фасадом «стабильности» экономика фактически останавливается.
Роль одной из ключевых фигур — главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной — в 2022 году была признана героической: ей удалось удержать систему на плаву после начала войны с Украиной, благодаря жестким валютным ограничениям и резкому повышению ключевой ставки рефинансирования. Но в 2025-м те же меры начинают тянуть экономику вниз.
Ставка рефинансирования Центрального банка россии достигла 21%, инфляция превышает 6%. Инвестиции иссякают, гражданские отрасли экономики находятся в состоянии стагнации.
При этом военная экономика, поддерживаемая за счет государственных расходов, продолжает функционировать, в то время как остальная часть экономики находится на грани кризиса.
Министр обороны и бывший экономический советник Кремля Андрей Белоусов предупредил о возможности серьезного экономического кризиса во втором-третьем кварталах 2025 года. Прогнозы пессимистичны: рост остановится, потребительский спрос исчезнет, рубль может резко рухнуть к концу года.
Белоусов выразил опасение, что очередное повышение ставки способно обрушить всю экономическую систему. Рубль уже нестабилен, экспорт падает, импорт растет, а введенные новые тарифы США на российские товары лишь усугубляют ситуацию.
Рост цен и инфляция провоцируют новые повышения ставок, что запускает порочный круг — «смертельную спираль» стагфляции.
Экономика России медленно, но верно входит в «смертельную спираль». Рубль теряет устойчивость, экономика — топливо, а иллюзия контроля окончательно развеялась.
Это не просто экономический спад — это системный кризис, угрожающий стабильности страны в ближайшие месяцы.