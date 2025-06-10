NYT: 73-летний американский учитель обнаружен в российском плену

NYT: 73-летний американский учитель обнаружен в российском плену4
- 10.06.2025, 17:27
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Он месяцами подвергался лишениям и пыткам.
После нескольких месяцев неизвестности семья Стивена Джеймса Хаббарда, американского пенсионера и бывшего учителя, задержанного российскими военными в Восточной Украине вскоре после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, узнала о его местонахождении. Он содержится в одной из российских тюрем в Мордовии, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
Стивен Хаббард, которому сейчас 73 года, был обвинен Россией в участии в боевых действиях на стороне Украины и признан «наемником» в октябре 2024 года. Его приговорили к почти семи годам заключения в исправительной колонии. Однако после приговора семья долгое время не могла получить информацию о месте его нахождения — материалы дела были изъяты из публичного доступа.
Недавно Хаббард смог позвонить своему сыну на Кипр, что стало первым контактом с семьей за долгое время. По словам его адвоката Мартина Де Лука, Хаббард пережил серьезные испытания, включая пытки и плохие условия содержания. Украинские военнопленные, находившиеся с ним в одной тюрьме, рассказывали о жестоком обращении с ним именно из-за того, что он американец.
США официально признали Стивена Хаббарда задержанным незаконно и ведут переговоры с Россией о возможном обмене пленными. Российская сторона пока не дала комментариев по этому делу.
Хаббард жил в Украине, преподавая английский онлайн, и не вступал в ряды территориальной обороны, как утверждают российские власти.
Дело Хаббарда остается одним из самых резонансных вопросов в отношениях между Россией и США в контексте конфликта на Украине.