Трамп назвал условие вывода Нацгвардии из Калифорнии
- 10.06.2025, 21:03
Беспорядки в Лос-Анджелесе продолжаются с 6 июня.
Отозвать Национальную гвардию из Калифорнии следует, когда в штате, где проходят беспорядки, станет вновь безопасно, заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, передает телеканал FOX 5 DC.
«Они будут там, пока не перестанет быть опасно <...> Когда перестанет быть опасно, они уйдут», — пообещал Трамп.
Беспорядки в Лос-Анджелесе продолжаются с 6 июня. Они начались после того, как федеральные агенты провели рейд против нелегальных мигрантов, в ходе которого задержали не менее 44 человек. В ответ местные жители начали акции протеста.
На второй день протестов Трамп объявил о вводе военных в город, назвав действия властей штата неэффективными.
По мнению Трампа, решение направить Национальную гвардию в Калифорнию позволило предотвратить разрушения в Лос-Анджелесе на фоне массовых беспорядков. Президент сообщил, что местные власти «недооценили ситуацию и не выразили благодарности» федеральным силам. Протесты он назвал «жестокими» и «спровоцированными».