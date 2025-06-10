В Минске массово всходят шампиньоны и подберезовики 10.06.2025, 21:44

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В лесах набухают боровики.

Пора разобраться, что в стране происходит с грибами. Год назад в это время мы уже были не в себе, тащили грибы в избу тюками и подолами. Имеются в виду не «подснежники» вроде строчков и сморчков, а легальные летние боровики, подберезовики, подосиновики. Где всё? Сейчас покажем. А также, что важно, выясним, где грибов нету.

Скоро середина июня, а у нас ни в одном глазу. Обитатели грибного чата не прекращают прочесывать страну, результаты пока хромают. (Они хорошие, но почему-то хромают.) Погода совершенно поломала режим, ведет себя провокационно. В этой ситуации грибы могут с одинаковым успехом рвануть до небес или затаиться навсегда. Они сами в замешательстве — как реагировать на эти бросания из жары в холод, от засухи к потопам. Аналитиков пытать бесполезно, все прогнозы сработают с точностью до наоборот. Остается не моргая наблюдать. В итоге над каждым встающим с колен масленком уже нависли следопыты с ножами, пишет «Онлайнер».

Вообще-то, грибные монетизаторы уже с середины мая (это довольно поздно) будоражат публику, показывая им из-под полы соблазнительные картинки. Но для нас эти коммерсанты не указ, нам требуются нормальные грибы, доступные простому народу. Сейчас посмотрим, в каких частях страны уже есть всходы. В остальных регионах тоже необходимо сохранять бдительность и ни в коем случае не моргать — грибы могут сдетонировать в любой момент.

Для начала полюбуйтесь, что происходит в столице. Природа опять очистилась настолько, что страшно взглянуть. Минчанку Юлию грибы не отпускают с газона. Есть городские шампиньоны она пока не решается, может только радостно причитать и проситься в лес.

Такая встреча с шампиньонами может состояться на любом газоне. Но минские грибные группировки представлены также подосиновиками и подберезовиками в парках и скверах. Эти поджидали участницу грибного чата Ольгу в Малиновке.

Грибы вообще то и дело забредают на городскую территорию. Проверяют, не освободилось ли там место. Эти дубовики повстречались Сергею в Бресте.

Что по регионам? Колосовики готовятся к броску. Или нет. И в каком месте — тоже непонятно... Ищите свои локации.

Пуховичский район готовится очнуться. Так он выглядит в объективе грибника по имени Alex.

Он же добился неплохих для июня успехов под Солигорском.

Брестская область сегодня — один из наиболее грибных регионов. Ее пытается контролировать Dэvid.

Там же Владимир противостоит боровику.

Mercury жив и обитает теперь под Логойском. Да и как там не обитать?

Omar Motar исследует окрестности Минска и складывает икебаны.

Вот в такой обстановке приходится всходить грибам в Слуцком районе. Потому что там Андрей.

Под Бобруйском уже есть лисички. Впрочем, уже нету, их собрала Анна.

В Браславском районе показались красивые дубовики, но тут же напоролись на человека по имени L.

Недалеко от Гомеля (речицкое направление) пошло движение, сообщает безымянный участник грибного чата. Нарезал белых. Но к ним явно идет подкрепление.

Осиповичи уже хороши, но способны на большее. Пока — так, показывает Виктор.

Жлобинский район пока под влиянием подберезовиков. А они — под влиянием Виталия.

Под Копылем уже есть смысл искать первые лисички, маслята, белые. Проверено Любовью.

В окрестностях Марьиной Горки есть смысл поискать подберезовики на метровых ножках, но пока там скромно. Вот что увидели грибники Андрей и лv.

Экскурсии по мозырским лесам от участника чата по имени Владимир всегда вызывают трепет. Боровиков там пока немного, в основном резвятся подберезовики и подосиновики.

Белый пока один — чисто напомнить, что они существуют и ждут, когда вы моргнете, чтобы вырваться толпой.

Где грибов нет?

В то же время Червенский, Воложинский, Мядельский, Смолевический районы отчитываются об отсутствии добычи. Надо продолжать наблюдение. Информируйте, если что-то нашли.

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