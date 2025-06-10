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Минэнерго США понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2026 году

  • 10.06.2025, 22:54
Минэнерго США понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2026 году

Следующий год продемонстрируют падение и цены на нефть.

Минэнерго США понизило прогноз мирового спроса на нефть и другие жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2026 году на 30 тыс. баррелей в секунду (б/с) — с 104,61 млн б/с до 104,58 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) министерства.

Прогноз по производству ЖУВ в 2026 году также снижен. Ранее ожидался рост на 1,3 млн б/с по сравнению с 2025 годом — до 105,43 млн б/с. Теперь в EIA прогнозируют, что показатель вырастет лишь на 0,8 млн б/с — до 105,14 млн б/с.

Согласно прогнозу на 2026 год, продемонстрируют падение и цены на нефть. В EIA ожидают, что стоимость сырой нефти марки Brent составит около $59 за баррель. Предполагается, что снижение цен на сырую нефть окажет негативное влияние и на розничные цены на бензин до конца 2026 года.

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