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Илон Маск заявил, что сожалеет о своих постах о Трампе

  • 11.06.2025, 11:13
Илон Маск заявил, что сожалеет о своих постах о Трампе
Илон Маск и Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon / AP

Американский миллиардер сказал, что «они зашли слишком далеко».

Американский миллиардер и бывший соратник президента США Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих словах о Дональде Трампе, которые привели к публичным спорам. Об этом Маск написал в соцсети Х в среду, 11 июня.

Он написал, что конфликт с Трампом, начавшийся, в частности, после ряда публичных обвинений со стороны Маска, зашел «слишком далеко».

«Я сожалею о некоторых из моих постов о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал Маск.

29 мая Маск объявил о своем уходе из администрации Трампа, поскольку истек срок, в течение которого Маск официально мог занимать должность «специального госслужащего».

Миллиардер публично выразил недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию Трампа. В частности, Маск заявлял, что этот «большой хороший законопроект» противоречит целям сокращения государственных расходов.

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