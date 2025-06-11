Илон Маск заявил, что сожалеет о своих постах о Трампе
- 11.06.2025, 11:13
Американский миллиардер сказал, что «они зашли слишком далеко».
Американский миллиардер и бывший соратник президента США Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих словах о Дональде Трампе, которые привели к публичным спорам. Об этом Маск написал в соцсети Х в среду, 11 июня.
Он написал, что конфликт с Трампом, начавшийся, в частности, после ряда публичных обвинений со стороны Маска, зашел «слишком далеко».
«Я сожалею о некоторых из моих постов о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал Маск.
I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025
29 мая Маск объявил о своем уходе из администрации Трампа, поскольку истек срок, в течение которого Маск официально мог занимать должность «специального госслужащего».
Миллиардер публично выразил недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию Трампа. В частности, Маск заявлял, что этот «большой хороший законопроект» противоречит целям сокращения государственных расходов.