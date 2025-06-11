Между Узбекистаном и Россией разгорается скандал 2 11.06.2025, 15:11

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Ташкент выступил с заявлением.

Граждане Узбекистана сталкиваются с «несанкционированными» проверками, а также «неуважением и грубым обращением» со стороны правоохранительных органов России, заявили в министерстве иностранных дел республики. Представители внешнеполитического ведомства подняли этот вопрос на встрече с российскими дипломатами в Ташкенте. «Мы обратили внимание на то, что такие случаи не соответствуют дружественным отношениям между нашими странами, что необходимы конкретные меры по их предотвращению», — говорится в заявлении, которое опубликовал пресс-секретарь МИДа Узбекистана Ахрор Бурханов, пишет The Moscow Times.

Узбекская сторона призвала обеспечить соблюдение международного права и прав человека в отношении всех граждан и обратилась к «соответствующим органам РФ» с просьбой «относиться к гражданам Узбекистана с уважением, не унижать их честь и человеческое достоинство». Посольство республики также направило ноту в МИД РФ о ситуации в Москве и попросило «дать правовую оценку действиям представителей ведомств, применяющих силу», отметили в узбекском внешнеполитическом ведомстве.

До этого представительство узбекского Агентства по внешней трудовой миграции в России сообщило, что 8 июня сотрудники ОМОНа устроили проверку граждан республики в районе Сокольники в Москве. В ходе нее к иностранцам была применена физическая сила. По итогам рейда правоохранительные органы задержали до шести человек, у которых выявили проблемы с документами. 9 июня, по данным Baza, рейд против нелегальных мигрантов прошел в общежитии для граждан СНГ в Строгино. Во время проверки силовики выгоняли мужчин из комнат, некоторым давали пинки и подзатыльники.

Власти Узбекистана не впервые обращают внимание на нарушение прав своих граждан в России. В мае российского посла вызвали в МИД республики и сообщили о «случаях жестокого обращения с трудовыми мигрантами». В апреле ноту вручили послу России в Кыргызстане из-за антимигрантского рейда в банном комплексе «Бодрость» в Москве, в ходе которого были задержаны граждане республики. Тогда в полицию доставили около 60 иностранцев, в отношении 25 из них составили протоколы о нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране, сообщало МВД. Премьер-министр Таджикистана Кохира Расулзоды также говорил, что гражданам республики все чаще запрещают въезд в Россию либо депортируют из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности».

Российские власти ужесточили миграционную политику после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В отношении иностранных граждан ввели режим спецвысылки, штрафы за нарушения при въезде и оказание услуг нелегальным мигрантам, а также установили статус нежелательного пребывания.

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