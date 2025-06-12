В Европарламенте открылась выставка, посвященная «Хартии'97» и Наталье Радиной 2 12.06.2025, 12:36

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Наталья Радина и Виргиниюс Синкявичюс

Свободное слово – это мощное оружие.

Церемония открытия уникальной фотовыставки «Сквозь объектив: защита демократии и свободы в киберпространстве» состоялась в здании Европарламента в Брюсселе 11 июня.

Выставка, организованная швейцарской компанией Proton, предоставляющей безопасные онлайн-услуги, а также евродепутатом от Литвы Виргиниюсом Синкявичюсом, состояла из четырех частей. Первая была посвящена «Хартии'97» и ее главному редактору Наталье Радиной. Остальные три были представлены Proton VPN Observatory (исследовательская программа компании Proton, направленная на защиту свободы слова в киберпространстве — прим.), «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и активистом из Гонконга, основателем партии Hong Kong Indigenous Рэй Воном.

«Эта выставка перенесет вас в ключевые моменты истории «Хартии’97»: от открытия ее офиса в Варшаве до блокировки сайта в 2018 году. На фотографиях также показана борьба белорусов за демократию», — анонсировали мероприятие организаторы.

Наталья Радина и Евродепутат от Латвии Мартиньш Стакис

На церемонии открытия присутствовали основатель компании Proton Энди Йен, литовский евродепутат Виргиниюс Синкявичюс, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, известный активист из Гонконга Рэй Вон и представитель «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Кристин Фицко.

Основатель компании Proton Энди Йен рассказал о двух ключевых причинах, почему важна эта выставка:

— Во-первых, потому что необходимо помнить. Недавно мы отметили годовщину трагедии на площади Тяньаньмэнь в Китае, где были убиты около 10 тысяч студентов. Это событие сегодня практически стерто из коллективной памяти более миллиарда человек. Оно вытеснено, забыто, как будто его никогда не было.

Именно поэтому так важно создавать пространство, где активисты могут делиться своими историями, говорить о своей борьбе. И особенно значимо, что это происходит в стенах Европейского парламента. Такие события напоминают нам, почему мы не можем позволить себе забывать. Потому что тирания побеждает тогда, когда память молчит.

Вторая причина, по которой это мероприятие столь значимо, заключается в том, что сегодня мы живем на пересечении технологий и ценностей. И это уже не только вопрос идеалов или политических взглядов — это также вопрос экономики, возможностей, стратегического выбора.

Энди Йен назвал главное преимущество Европы в XXI веке:

— Это не способность быстрее масштабироваться, как у американцев, и не искусство копировать, как у Китая. Истинное конкурентное преимущество Европы — наши ценности.

США стали крупнейшим экспортером того, что я называю капитализмом наблюдения. Это система, проникающая в нашу повседневную жизнь, в экономику, в культуру. В ответ на это Европа должна предложить миру нечто иное: приватность, свободу, демократию.

Энди Йен

И сейчас перед нами открывается уникальная возможность. Ведь более 5 миллиардов человек — это около 70% населения планеты — живут в условиях несвободы и несправедливости. Мир остро нуждается в альтернативах, и европейские сервисы, основанные на ценностях, начинают вызывать все больше доверия. Журналисты, компании все чаще обращаются к европейским решениям, потому что теряют веру в американские и китайские платформы.

Но воспользоваться этой возможностью можно только осознанно. Европа должна помнить, на чем она стоит. А значит — когда в этих залах создаются законы и принимаются решения, мы обязаны помнить о тех, кто сегодня расскажет здесь свои истории. Потому что именно так мы защищаем то, что делает нас Европой.

Это не только защита памяти. Это — защита будущего, в том числе экономического, для всего континента.

Спасибо всем, кто пришел сегодня. Для меня большая честь находиться здесь вместе с теми, кто отстаивает свободу — словом, действием, правдой.

Литовский евродепутат Виргиниюс Синкявичюс рассказал,

— Я очень рад открыть эту выставку, и тому, что здесь представлен белорусский сайт Charter97.org. Беларусь — всегда в моем сердце. У меня есть родственники в этой стране, а сайт Charter97.org я читаю с 2014 года.

В Беларуси сейчас сильные репрессии, оппозиция подвергается жестоким гонениям, там убивают людей. Многие либо исчезли, либо находятся в тюрьмах — такова реальность. Такова реальность в Беларуси, такова реальность и в других странах. И именно поэтому крайне важно, что мы сегодня здесь — чтобы еще раз напомнить себе: свобода слова не дается просто так, ее нужно защищать. Я думаю, мы все надеемся на улучшение ситуации, на то, что в мире станет больше демократии и свободы слова. Но, к сожалению, сейчас мы наблюдаем обратное — ситуация ухудшается. Поэтому ответственность лежит на каждом из нас.

Виргиниюс Синкявичюс

В своем выступлении главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала о ситуации со свободой слова в Беларуси:

— Белорусы уже более 30 лет борются за свободу своей страны. Вам трудно это представить – так много лет диктаторский режима Лукашенко попирает все законы и международные нормы, фальсифицирует выборы, уничтожает своих оппонентов, убивая и бросая их в тюрьмы. В небольшой, 9-миллионной Беларуси, сегодня находятся в заключении до 10.000 политзаключенных. Среди узников совести – десятки независимых журналистов и блогеров. Абсолютно все независимые медиа в стране заблокированы и вынуждены работать из-за рубежа. По уровню свободы слова Беларусь скатилась до самых людоедских африканских стран и Северной Кореи.

Поэтому я очень благодарна компании Proton, которая открывает сегодня в Европейском парламенте в Брюсселе выставку, посвященную давлению на свободу слова в диктаторских странах, – включая Беларусь. И я невероятно признательна, что примером белорусского независимого медиа, которое борется за свободу слова, стал сайт «Хартия'97». Компания «Протон» также оказывала нашему сайту поддержку в самые сложные времена: когда нас блокировали в Беларуси и была необходимость в срочной финансовой поддержке. Мы никогда этого не забудем. Спасибо вам!

«Хартия'97» – старейший независимый сайт Беларуси, который работает уже 27 лет. Мы многие годы являемся лидерами белорусского интернета, несмотря на давление и преследование со стороны властей. Основатель и первый главный редактор нашего сайта Олег Бебенин был убит в Беларуси накануне президентских выборов 2010 года, многие журналисты прошли через тюрьмы. Сама я была заключена в тюрьму КГБ в Минске, где подвергалась пыткам. Сегодня в Беларуси против журналистов сайта «Хартии’97» возбуждены уголовные дела, по которым нам грозят огромные тюремные сроки.

Наталья Радина

Однако репрессии нас не остановили, и мы продолжили свою работу – вначале из соседней с Беларусью Литвы, затем – из Польши.

Я знаю, что работаю с настоящими героями – потому что сотрудничество с таким сайтом как «Хартия’97» несет огромные риски для журналистов. Диктаторский режим признал наш сайт «экстремистским», хотя мы просто выполняем свой профессиональный долг и освещаем происходящие в стране события.

Мы понимаем главное – если режим предпринимает столько усилий, чтобы попытаться уничтожить одно медиа, значит, это медиа эффективно и его боятся. Эта простая мысль всегда меня поддерживала и помогала справляться с многочисленными трудностями и проблемами, с которыми мы сталкиваемся в работе на протяжении почти 30 лет.

И одна из основных проблем сегодня – это снижение международного интереса и внимания к ситуации в Беларуси. Многие годы идет война России против Украины, последние три года – широкомасштабная, тотальная война по всем фронтам. И в 2022 году диктаторская Беларусь стала плацдармом для наступления российской армии на Киев. Белорусский диктатор Лукашенко – марионетка Путина и удерживается у власти только благодаря поддержке Кремля. Но белорусский народ сегодня – это жертва режима, никак не его часть. В 2020 году в Беларуси была предпринята попытка революции, весь мир увидел, как на протесты против диктатора, который в очередной раз сфальсифицировал выборы, по всей стране вышли около миллиона человек. Однако, к сожалению, тогда западному миру не хватило решимости активно поддержать белорусов в их борьбе за свободу. Санкции против диктатуры ввели с большим опозданием, и сегодня для того, чтобы они возымели эффект, их надо усиливать и усиливать.

Энди Йен и Наталья Радина

Наталья Радина объяснила, почему сегодня важно поддержать белорусские независимые СМИ:

— Медиа – это важный и, возможно, последний инструмент влияния на ситуацию в Беларуси. Люди должны получать объективную информацию от независимых СМИ, а не от российских и белорусских пропагандистских каналов.

Однако в последнее время поддержка белорусских независимых медиа существенно снизилась. Американские фонды после прихода президента Трампа закрылись, а европейские фонды стали сокращать помощь. Многие белорусские медиа, включая «Хартию’97», находятся на грани выживания. Из-за отсутствия помощи в какой-то момент мы можем попросту закрыться. И кто от этого выиграет, кроме диктатора?

Я часто слышу от политиков, что Евросоюз должен укреплять свою обороноспособности, и что огромное число средства необходимо для производства и закупки вооружений. Но медиа – это тоже оружие. Россия ведет гибридную войну против стран Запада, и информационная война – часть этой глобальной войны. Россия тратит на свои пропагандистские каналы миллиарды, а Европа не в состоянии поддержать немногочисленные белорусские СМИ?

Для чего это нужно европейцам? Для того, чтобы защитить себя от нового возможного вторжения войск с территории Беларуси. Ведь в планах у Путина снова использовать нашу страну как плацдарм для наступления – но на этот раз не только в Украину, но и в страны Балтии и Польшу. Именно независимые медиа своим влиянием смогли в прошлые годы остановить прямое участие белорусской армии в войне против Украины: благодаря постоянному освещению событий и передаче объективной информации, они смогли распропагандировать, лишить желания воевать белорусских военнослужащих.

Поэтому я призываю сегодня европейских политиков мыслить стратегически и осознать важность свободных медиа. Свободное слово – это не просто звук, это мощное оружие.

Виргиниюс Синкявичюс, Энди Йен, Наталья Радина и Рэй Вон

Наталья Радина и Виргиниюс Синкявичюс

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