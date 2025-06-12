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NYT: Еще один удар по российскому газу и нефти

  • 12.06.2025, 13:15
NYT: Еще один удар по российскому газу и нефти

Всемирный банк снял запрет на финансирование ядерной энергетики.

Всемирный банк официально отменил многолетний запрет на финансирование проектов в области ядерной энергетики, что может стать поворотным моментом для развивающихся стран, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org). Последний раз банк инвестировал в ядерную энергетику в 1959 году, а запрет действовал с 2013 года.

Это решение открывает развивающимся государствам путь к индустриализации без использования угля и нефти, что важно для сокращения выбросов парниковых газов. Оно также усиливает позиции США в конкуренции с Россией и Китаем, активно развивающими свои ядерные отрасли.

Поддержка ядерной энергетики растет: более 20 стран, включая США, Францию и Гану, уже подписали обязательство утроить мощности атомных электростанций к 2050 году. США, крупнейший акционер Всемирного банка, настаивали на пересмотре запрета, продвигая малые модульные реакторы нового поколения.

Германия, ранее противившаяся ядерной энергетике после аварии в Фукусиме, теперь тоже демонстрирует открытость к новым технологиям. Даже Союз обеспокоенных ученых смягчил свою позицию, признав ценность низкоуглеродной энергии с действующих АЭС.

Решение банка особенно важно для стран, таких как Вьетнам, Индонезия и Гана, стремящихся отказаться от угля, но не желающих зависеть от России или Китая. Ядерная энергетика может стать реальной альтернативой в борьбе с климатическим кризисом, особенно в странах с ограниченным доступом к стабильной энергии.

Отмена запрета может не только ускорить декарбонизацию, но и перераспределить глобальное влияние в энергетической сфере.

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