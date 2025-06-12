В Беларуси хотят ввести специальную маркировку для импортной одежды

В Беларуси хотят ввести специальную маркировку для импортной одежды4
- 12.06.2025, 14:12
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Для покупателей она может стать дороже.
В Беларуси намерены ввести изменения по ввозу в страну товаров легкой промышленности. Они могут попасть под обязательную специальную маркировку. Об этом 12 июня на брифинге заявил заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, пишет «Зеркало».
Маркировку для некоторых товаров легкой промышленности могут ввести с 1 апреля 2026 года. «Знаете, как на наш рынок попадают товары, которые не проходят нормы технического контроля?» — задался вопросом Владимир Муквич. По его словам, такие товары поступают в том числе без уплаты таможенных платежей.
В Министерстве по налогам и сборам считают, что это «острая тема для предприятий легкой промышленности». «Главное — создать равные условия конкуренции на рынке», — уточнил Владимир Муквич. По его мнению, в этом вопросе важен баланс интересов государства и бизнеса.
Владимир Муквич уточнил, что «с точки зрения налоговых органов сфера (легпром. — Прим. ред.) не является налогообразующей для экономики страны», но важно защитить отечественных производителей.
Представитель МНС предложил сравнить «нашу белорусскую продукцию и товары непонятного происхождения». «Они, может, и неплохие (ввозимые товары. — Прим. ред.)», — уточнил Владимир Муквич и добавил, что в стоимость белорусской продукции включены в том числе уплаченные налоги, взносы в Фонд соцзащиты населения, поэтому важно поддержать отечественные компании.
Что возможное новшество означает для бизнеса и покупателей
Цифровая маркировка позволит прослеживать весь путь такого товара — от производителя до потребителя. Считается, что такой механизм дает определенные преимущества бизнесу. Во-первых, это ускоряет и упрощает документооборот, процессы взаимодействия бизнеса и государства. Во-вторых, это позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с нечестными игроками как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
Чиновники считают, что для покупателей это плюс — они получат гарантию приобретения легального товара.
Одновременно со всем этим маркировка товаров несет дополнительные затраты для бизнеса (специальная наклейка требует оплаты), что может быть перенесено в розничную цену. То есть для покупателей товар может стать дороже.