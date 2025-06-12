СМИ: Все пассажиры разбившегося в Индии самолета погибли 1 12.06.2025, 16:45

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На борту было 230 пассажиров.

Все, кто находился на борту разбившегося в индийском Ахмадабаде Boeing Air India, погибли. Об этом сообщила местная полиция. Авиакомпания ранее заявила, что на борту было 230 пассажиров и 12 членов экипажа.

Самолет рейса AI171 до Лондона вскоре после взлета упал на здание общежития медколледжа. По словам представителя полиции, в результате падения самолета жертвы есть также на земле. Согласно информации региональных СМИ, в морги близлежащих больниц уже доставили более 100 тел.

На борту лайнера находились 169 граждан Индии и 53 гражданина Великобритании, а также 7 граждан Канады и один — Португалии.

Аэропорт Ахмадабада приостанавливал обслуживание рейсов, однако позднее продолжил работу. Причина авиакатастрофы неизвестна.

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