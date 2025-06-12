закрыть
12 июня 2025, четверг, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МАГАТЭ приняло резолюцию по Ирану

  • 12.06.2025, 17:55
МАГАТЭ приняло резолюцию по Ирану

Тегеран нарушил свои обязательства.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) большинством голосов принял резолюцию, в которой констатируется несоблюдение Ираном своих обязательств по Соглашению о нераспространении ядерного оружия. Документ, состоящий из четырех страниц и пока остается конфиденциальным, но текст оказался в распоряжении агентства Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В резолюции выражается «глубокое сожаление» в связи с тем, что Тегеран с 2019 года неоднократно отказывался от полноценного сотрудничества с МАГАТЭ, препятствовал контролю, проводил санацию объектов и не предоставил технически достоверные объяснения по поводу следов урана, обнаруженных в незаявленных регионах — Лависан-Шиан, Варамин и Туркозабад.

МАГАТЭ отмечает, что из-за отказа Ирана от сотрудничества,

невозможно подтвердить, был ли обнаруженный ядерный материал использован, перемещен или все еще находится вне контроля. Также указывается, что в этих местах ранее осуществлялась не заявленная программа, предположительно завершившаяся в начале 2000-х годов.

Совет нашел, что действия Ирана нарушают обязательства по Соглашению «О всеобъемлющих гарантиях», и выразил серьезную обеспокоенность тем, что агентство не может удостовериться в исключительно мирном характере иранской ядерной программы. Этот вопрос может быть вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН.

В резолюции подчеркивается необходимость немедленного устранения нарушений и предоставления Агентству доступа ко всем объектам, материалам и документам, необходимым для окончательной проверки. При этом Совет управляющих подтвердил поддержку дипломатического урегулирования и призвал все стороны к конструктивному диалогу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина
Слабый ответ Путина
Слабый ответ Путина Павел Баев