МАГАТЭ приняло резолюцию по Ирану 12.06.2025, 17:55

Тегеран нарушил свои обязательства.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) большинством голосов принял резолюцию, в которой констатируется несоблюдение Ираном своих обязательств по Соглашению о нераспространении ядерного оружия. Документ, состоящий из четырех страниц и пока остается конфиденциальным, но текст оказался в распоряжении агентства Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В резолюции выражается «глубокое сожаление» в связи с тем, что Тегеран с 2019 года неоднократно отказывался от полноценного сотрудничества с МАГАТЭ, препятствовал контролю, проводил санацию объектов и не предоставил технически достоверные объяснения по поводу следов урана, обнаруженных в незаявленных регионах — Лависан-Шиан, Варамин и Туркозабад.

МАГАТЭ отмечает, что из-за отказа Ирана от сотрудничества,

невозможно подтвердить, был ли обнаруженный ядерный материал использован, перемещен или все еще находится вне контроля. Также указывается, что в этих местах ранее осуществлялась не заявленная программа, предположительно завершившаяся в начале 2000-х годов.

Совет нашел, что действия Ирана нарушают обязательства по Соглашению «О всеобъемлющих гарантиях», и выразил серьезную обеспокоенность тем, что агентство не может удостовериться в исключительно мирном характере иранской ядерной программы. Этот вопрос может быть вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН.

В резолюции подчеркивается необходимость немедленного устранения нарушений и предоставления Агентству доступа ко всем объектам, материалам и документам, необходимым для окончательной проверки. При этом Совет управляющих подтвердил поддержку дипломатического урегулирования и призвал все стороны к конструктивному диалогу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com