Путин пообещал «бессмертие» отправляющимся на войну россиянам 13 12.06.2025, 20:51

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Потери РФ в Украине уже достигли 1 миллиона человек.

Народ России «бессмертен», а путь к этому «бессмертию» лежит через победы в ходе боевых действий, заявил диктатор РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы «Время героев» в Кремле.

По словам Путина, мыслью о бессмертии россиян с ним поделился писатель Александр Проханов, по мнению которого именно с бессмертием связан День России.

«Действительно, смысл сегодняшнего дня — в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны и нашего государства, нашей Родины — России. А путь к этому бессмертию лежит через победы, которые прокладываете вы и ваши боевые товарищи», — сказал Путин, обращаясь к бывшим участникам оккупационной войны.

Он добавил также, что речь идет о людях, которые «прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения, на фронте» (цитаты по сайту Кремля).

По данным разведки Британии, на начало июня 2025 года потери российской армии в Украине достигли 1 миллиона человек. Из них не менее 250 тысяч были убиты, а общие безвозвратные потери (включая раненых, которые уже не вернутся в войска) достигли 400-500 тысяч человек.

С начала 2025 года, по данным британской разведки, российская армия понесла потери в 200 тысяч человек, включая убитых и раненых. «Высшее руководство России наверняка готово мириться с хронически высокими потерями до тех пор, пока они не начнут негативно влиять на поддержку войны населением и элитами, а также пока их можно возмещать», — пишет Минобороны Британии.

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