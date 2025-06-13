Пять волн ударов Израиля по Ирану: поражены более 100 целей, уничтожено военное руководство 13.06.2025, 9:34

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В операции «Львиный народ» задействованы более 200 истребителей ЦАХАЛа.

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название «Львиный народ». В Израиле объявили чрезвычайное положение из-за возможной ответной атаки.

Как сообщает Axios, израильские удары положили начало новому военному конфликту.

За последние пять часов израильские ВВС атаковали более 100 целей на территории Ирана. Атаки были осуществлены пятью волнами. В операции задействованы более 200 истребителей ВВС ЦАХАЛа, сообщает newsru.co.il .

Речь идет об «упреждающем, точном, комбинированном наступлении, основанном на высококачественных разведданных, с целью нанести удар по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля», заявляет ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию трех самых высокопоставленных военных командиров иранского режима: начальника генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хоссейн Багери, командующего «Корпусом стражей исламской революции» Хоссейна Салами и командующего структурой «Хатем аль-Анбия» (Чрезвычайное командование) Хатем-Галама Али Рашида.

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