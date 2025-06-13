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Самолет из Минска в Дубай приземлился в Баку из-за израильского удара по Ирану

  • 13.06.2025, 10:11
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Самолет из Минска в Дубай приземлился в Баку из-за израильского удара по Ирану

Более десяти самолетов изменили маршрут.

Рейс FlyDubai из Минска в Дубай (ОАЭ) задерживается на несколько часов, сообщает онлайн-табло аэропорта Дубая. Самолет сел в Баку, как и некоторые другие рейсы на фоне израильской атаки на Иран.

Рейс авиакомпании FlyDubai, вылетевший из Минска в Дубай, должен был прибыть в пункт назначения утром, в 07.40 по местному времени. Однако, по данным онлайн-табло дубайского аэропорта, его прибытие перенесено на 14.32 — задержка составила почти семь часов, несмотря на то что самолет вылетел из Минска вовремя, пишет «Зеркало».

Причина задержки — вынужденная посадка в Баку. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Гейдара Алиева, более десяти самолетов изменили маршрут и приземлились в столице Азербайджана. Среди них — рейсы из Минска, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, направлявшиеся в Дубай и другие страны региона, расположенные недалеко от Ирана.

Утверждается, что запросы о приземлении поступили от ряда авиакомпаний с целью обеспечения безопасного продолжения полетов на фоне ограничений, введенных в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанес масштабные удары по Ирану. ЦАХАЛ и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявили, что цель военной операции — уничтожить ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и командные центры иранской армии.

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