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Reuters: Израиль уничтожил не только ядерный реактор в Натанзе

  • 13.06.2025, 10:56
  • 1,736
Reuters: Израиль уничтожил не только ядерный реактор в Натанзе

Уточнены последствия удара по Ирану.

Израиль уничтожил ядерный реактор Ирана в Натанзе – один из важнейших объектов страны. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами признался, что сам реакторный зал, как и большинство центрифуг объекта по обогащению урана, «выведены из строя».

В МАГАТЭ тоже подтвердили удар Израиля по ядерному реактору в Натанзе, а также заявили, что сейчас доступ инспекторов к объекту запрещен и контроль радиационного фона ведется дистанционно, сообщает агентство Reuters.

В ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли десятки ударов по объектам Ирана, связанных с ядерной программой.

Гендиректор МАГАТЭ Гроссии заявил, что его организация «встревожена ситуацией в Иране». СМИ пишут о том, что в результате авиаудара было уничтожено сразу два ректора, подземный ракетно-ядерный комплекс и ряд лабораторий.

В Иерусалиме подчеркнули, что Тегеран имел достаточно обогащенного урана, чтобы создать не одну ядерную бомбу.

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