Нетаньяху заявил о готовности воевать «сколько потребуется» для ликвидации ядерной программы Ирана 13.06.2025, 12:55

Биньямин Нетаньяху

Наступил решающий момент в истории Израиля.

Серия мощных авиударов израильских сил по Тегерану, иранским ракетным заводам и ядерному центру в Натанзе, произведенная в пятницу — это начало длительной силовой операции, цель которой — не дать Исламской Республике получить собственное ядерное оружие, объявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

Сильные взрывы произошли в ночь на пятницу в Тегеране, а также, по сообщениям очевидцев и местных средств массовой информации, на объектах обогащения урана в Натанзе.

Убит командир Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами — один из высших иранских военачальников. Иран ответил отправкой на израильскую территорию около 100 беспилотников. Аэропорт в Тель-Авиве закрыт, в полную боевую готовность приведены десятки тысяч израильских солдат, и по всей стране объявлено военное положение.

«Наступил решающий момент в истории Израиля, — сказал премьер-министр Нетаньяху в предзаписанном видеообращении. — Израиль начал целенаправленную военную операцию, чтобы отразить угрозу самому существованию Израиля, которая исходит от Ирана. Операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется для устранения этой угрозы».

По данным представителя армии Израиля Эффи Дефрина, в бомбардировках было задействовано 200 боевых самолетов и были поражено более 100 целей по всему Ирану. Дефрин также сказал на брифинге, что израильская сторона подтверждает гибель сразу нескольких высших армейских чинов Ирана: помимо командира Стражей революции, убиты начальник генштаба вооруженных сил Ирана и заместитель командующего иранской армии.

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