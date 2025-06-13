Израиль нанес новые удары по Ирану 13.06.2025, 14:32

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Фото: Tasnim News Agency

ЦАХАЛ продолжил атаки днем 13 июня.

Израиль днем 13 июня продолжил атаки на Иран. Под удар попал военный аэропорт в Тебризе на северо-западе республики, сообщает Tasnim. По данным агентства, целью стала авиабаза Шахид Факури, где размещаются истребители. В соцсетях появились видео с густыми клубами черного дыма в районе объекта.

Также Израиль нанес удары по ракетному заводу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ширазе и складу вооружения в Боруджерде (провинция Лурестан). Кроме того, был повторно атакован завод по обогащению урана в Натанзе, сообщает иранское ТВ. Ранее власти официально признали, что он получил повреждения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности воевать «сколько потребуется», чтобы ликвидировать угрозу со стороны Ирана. Он подчеркнул, что не даст исламской республике получить собственное ядерное оружие.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по ядерным объектам, командным центрам и ракетным базам Ирана в ночь на 13 июня, задействовав 200 боевых самолетов, которые поразили более 100 целей. В результате были убиты командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами и начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери, а также шесть ведущих ученых, работавших над национальной ядерной программой.

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