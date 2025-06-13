Израиль атаковал иранский подземный завод по обогащению урана 13.06.2025, 20:16

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Также сообщают о новых взрывах в Тегеране, Тебризе и Куме.

Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Сообщается о двух взрывах в районе объекта, сообщает «Радио Свобода».

Кроме того, агентства сообщают о новых взрывах в Тегеране, Тебризе и Куме.

Ранее сообщалось об израильской атаке на иранский ядерный объект в Натанзе. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о радиоактивном загрязнении внутри сооружения.

«Уровни радиации за пределами объекта в Натанзе остались неизменными. Тип радиоактивного загрязнения, присутствующего внутри объекта, в основном альфа-частицы, можно контролировать с помощью соответствующих защитных мер», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Израильская авиация нанесла удары по Ирану в ночь на 13 июня. Цели находились в том в Тегеране, Тебризе, Керманшахе, Исфахане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что иранская ядерная программа представляет «явную прямую угрозу выживанию Израиля».

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