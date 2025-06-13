Археологи открыли комнату, которая была запечатана 300 лет 13.06.2025, 21:00

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Что там нашли.

В Западной Украине археологи обнаружили комнату, которая была запечатана почти три века. Найденное под руинами Галицкого замка помещение может изменить понимание оборонной архитектуры XVII века, пишет techinsider.

Раскопки под руинами Галицкого замка начались еще в 2023 году после того, как ученые заметили вентиляционную шахту под одной из башен. Шахта вела к замурованной комнате, которая, по оценкам исследователей, оставалась недоступной с 1676 года — со времен Турецко-польской войны. Комната XVII века оказалась «закопченной».

Эксперты заявили: обнаружены признаки того, что помещение служило казематом — укрепленным помещением для хранения оружия или ведения огня. Архитектурные особенности и наличие вентиляции подтверждают эту версию.

Особый интерес вызвало отверстие в стене — оно может вести к подземному туннелю. Местные легенды гласят: под замком существует разветвленная система ходов.

До сих пор доказательств того, что под замком есть катакомбы, не находили. Теперь же находка открывает новую главу в изучении истории региона.

Ученые Национальной академии наук Украины уже год документируют каждый шаг. Они заявили: что обнаружение туннелей может изменить представление о фортификациях Восточной Европы.

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