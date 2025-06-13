В ходе атаки Ирана на Израиль пострадал 21 человек 13.06.2025, 22:43

Командование тыла разрешило гражданам во всех районах страны покинуть убежища.

В ЦАХАЛ заявили, что в ходе двух волн обстрела Иран выпустил по Израилю 150 ракет.

В результате атак пострадал 21 человек, сообщают в Израильской спасательной организации (МАДА)

Причинен значительный ущерб нескольким зданиям и множеству автомобилей.

Командование тыла разрешило гражданам во всех районах страны покинуть убежища и находиться около укрытий, пишут «Детали».

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