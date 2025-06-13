Удар Израиля по ядерному центру Ирана: появились спутниковые снимки 13.06.2025, 22:56

Серьезные повреждения центра в Натанзе.

Отдел BBC по верификации данных BBC Verify сумел подтвердить, что в результате ударов Израиля иранский ядерный центр в городе Натанз получил повреждения. Рассказываем, насколько большой ущерб был нанесен, для чего Иран использовал этот объект и что собой представляет его ядерная программа.

Удар по центру обогащения урана в Натанзе был частью массированных обстрелов Ирана, которые продолжают вооруженные силы Израиля.

В результате ударов были убиты по меньшей мере трое командующих иранскими вооруженными силами, а также по меньшей мере шесть ученых, занятых в ядерной программе Ирана.

По заявлению израильских властей, пострадали также системы ПВО и то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «компонентами программы создания баллистических ракет».

Как BBC верифицировала удары по центру в Натанзе

Разрушения на ядерном центре в Натанзе четко видны на спутниковых снимках, сделанных американской компанией Umbra Space при помощи технологии радиолокации с синтезированной апертурой (SAR).

Этот метод позволяет получить черно-белые изображения земной поверхности в высоком разрешении независимо от погодных условий; то есть в отличие от обычных спутниковых снимков, объекты видны, даже если они закрыты облаками.

На одной из частей ядерного объекта в Натанзе явно видны повреждения по меньшей мере четырех зданий — они обозначены на снимке выше. BBC Verify пытается получить комментарий специалистов о том, для чего могли использоваться эти объекты.

Однако из изображений понятно, что удары Израиля были высокоточными. Расположенные рядом с пострадавшими объектами здания остались целыми — или же получили незначительные повреждения.

Для сравнения можно посмотреть на спутниковый снимок того же объекта в Натанзе, сделанный компанией Maxar в январе этого года.

Еще одно свидетельство того, что пострадал именно центр в Натанзе, есть в кадрах иранского государственного телевидения. В одном из репортажей журналист стоял на фоне промышленного объекта, а за ним был виден столб черного дыма.

Журналисты BBC Verify сравнили эти кадры с изображением того же места из сервиса Google Earth, позволяющего получить 3D-изображение местности, где учтены топографические особенности.

Таким образом удалось установить, что журналист иранского телевидения стоял на дороге, расположенной непосредственно к северу от ядерного центра в Натанзе, и дым поднимался именно над этим объектом.

Что известно о масштабах нанесенного ущерба?

Израильские военные заявили, что центр в Натанзе получил серьезные повреждения. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадного генерала Эфи Дефрина, этот «объект использовался Корпусом стражей исламской революции для продвижения своей военной ядерной программы».

«В течение многих лет представители иранского режима пытались получить ядерное оружие на этом объекте», — цитирует агентство Reuters Дефрина. По его словам, подвергнувшийся удару объект «обладает необходимой инфраструктурой для обогащения урана до уровня, пригодного для военных целей».

Согласно заявлению ЦАХАЛ, в результате удара была повреждена подземная часть объекта, а также критически важная инфраструктура, обеспечивающая его непрерывную работу.

Чиновники Ирана подробно не рассказывали о масштабах нанесенного ущерба, но подтвердили, что центр в Натанзе подвергся удару. Иранская организация по атомной энергии утверждает, что большая часть повреждений от израильских авиаударов по подземному объекту по обогащению урана в Натанзе пришлась на поверхность земли.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило удар по Натанзу. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что за пределами иранского ядерного центра, где велись работы по обогащению урана, после израильских ударов уровень радиации «остается неизменным», передает аккаунт организации в X.

Вместе с тем, Гросси заявил, что уровень радиации на самом объекте мог вырасти. «Тот тип радиоактивного загрязнения, который присутствует внутри объекта, в основном альфа-частицы, можно контролировать при помощи соответствующих защитных мер», — написал Гросси в Х.

Авторитетный аналитический центр Janes сообщает на своем сайте, что «удары по Натанзу, в частности, по заводу по обогащению урана, нанесли существенный ущерб возможностям и мощностям Ирана по обогащению».

«Хотя на момент публикации риск утечки радиации остается низким (что подтверждает МАГАТЭ), присутствует риск химического загрязнения, связанный с фторидом урана, который используется на этом объекте, — пишет Janes. — В ближайшее время доступ на этот объект с очень высокой долей вероятности будет затруднен».

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