ЦАХАЛ ударил по ряду военных объектов в Иране 14.06.2025, 7:35

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В Тегеране и Исфахане прогремели взрывы.

В аэропорту Тегерана «Мехрабад» в субботу, 14 июня, ночью прогремел взрыв. Его причина пока неизвестна.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно информации очевидцев, над аэропортом после взрыва поднялись столбы огня и густой дым.

Местное издание ISNA публикует видео, на котором видно, как из района аэропорта в западной части Тегерана поднимаются столбы густого дыма.

Появились сообщения об ударах Израиля и по другим военным объектам на территории Ирана.

Ночью в городе Исфахан, где расположен один из ядерных объектов Ирана, прогремел еще один громкий взрыв.

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