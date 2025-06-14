ЦАХАЛ ударил по ряду военных объектов в Иране
- 14.06.2025, 7:35
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В Тегеране и Исфахане прогремели взрывы.
В аэропорту Тегерана «Мехрабад» в субботу, 14 июня, ночью прогремел взрыв. Его причина пока неизвестна.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Согласно информации очевидцев, над аэропортом после взрыва поднялись столбы огня и густой дым.
Местное издание ISNA публикует видео, на котором видно, как из района аэропорта в западной части Тегерана поднимаются столбы густого дыма.
Появились сообщения об ударах Израиля и по другим военным объектам на территории Ирана.
Ночью в городе Исфахан, где расположен один из ядерных объектов Ирана, прогремел еще один громкий взрыв.