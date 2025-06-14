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Прямое попадание иранской ракеты в Израиле: двое погибших, около 20 пострадавших

  • 14.06.2025, 8:17
  • 2,772
Прямое попадание иранской ракеты в Израиле: двое погибших, около 20 пострадавших
иллюстративное фото

Иранская ракета попала в здание в центральном городе Ришон-ле-Цион.

Иранская ракета попала в здание в центральном городе Ришон-ле-Цион.

В центре Израиля в результате прямого попадания иранской ракеты погибли два человека. Ранения получил еще 21 человек.

Об этом сообщает национальная медицинская служба Израиля MDA.

Иранская ракета попала в здание в центральном городе Ришон-ле-Цион. Два человека, получившие тяжелые ранения, в конечном итоге были объявлены мертвыми.

«Медики оказывают помощь и эвакуируют 21 пациента, один из которых находится в критическом состоянии, несколько человек тяжело ранены, а остальные находятся в состоянии легкой или средней степени тяжести», - сообщили в MDA.

Имущество и инфраструктура на месте попадания получили повреждения.

В то же время медицинский центр «Шиба» сообщает, что в учреждении проходят лечение в общей сложности 43 пострадавших в результате ночных обстрелов. 23 человека были выписаны из больницы.

В медцентр Шамир-Асаф а-Рофе в центре Израиля в результате последнего обстрела поступили четыре раненых. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое получили легкие травмы.

Ночью в медицинский центр «Ихилов» эвакуировали семеро раненых. Один из них находился в состоянии средней степени тяжести, а остальные госпитализированы с легкими травмами.

Иран с вечера, 13 июня, осуществил уже четыре волны атак на Израиль. При помощи ракетных ударов Тегеран мстит за операцию ЦАХАЛ, который ранее атаковал военные и ядерные объекты в Иране.

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