Прямое попадание иранской ракеты в Израиле: двое погибших, около 20 пострадавших
- 14.06.2025, 8:17
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Иранская ракета попала в здание в центральном городе Ришон-ле-Цион.
Иранская ракета попала в здание в центральном городе Ришон-ле-Цион.
В центре Израиля в результате прямого попадания иранской ракеты погибли два человека. Ранения получил еще 21 человек.
Об этом сообщает национальная медицинская служба Израиля MDA.
Иранская ракета попала в здание в центральном городе Ришон-ле-Цион. Два человека, получившие тяжелые ранения, в конечном итоге были объявлены мертвыми.
«Медики оказывают помощь и эвакуируют 21 пациента, один из которых находится в критическом состоянии, несколько человек тяжело ранены, а остальные находятся в состоянии легкой или средней степени тяжести», - сообщили в MDA.
Имущество и инфраструктура на месте попадания получили повреждения.
В то же время медицинский центр «Шиба» сообщает, что в учреждении проходят лечение в общей сложности 43 пострадавших в результате ночных обстрелов. 23 человека были выписаны из больницы.
В медцентр Шамир-Асаф а-Рофе в центре Израиля в результате последнего обстрела поступили четыре раненых. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое получили легкие травмы.
Ночью в медицинский центр «Ихилов» эвакуировали семеро раненых. Один из них находился в состоянии средней степени тяжести, а остальные госпитализированы с легкими травмами.
Иран с вечера, 13 июня, осуществил уже четыре волны атак на Израиль. При помощи ракетных ударов Тегеран мстит за операцию ЦАХАЛ, который ранее атаковал военные и ядерные объекты в Иране.