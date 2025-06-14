Иран продолжал атаковать Израиль всю ночь
- 14.06.2025, 9:43
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Число погибших выросло до четырех, еще 70 ранено.
В ночь на 14 июня Иран (продолжал атаки по Израилю https://charter97.org/ru/news/2025/6/14/644321/). Рано утром одна из баллистических ракет попала в жилое здание в городе Ришон-ле-Цион, что в центре страны. Погибли двое, передает национальная медицинская служба Израиля МDA. Общее количество погибших за ночь выросло до четырех.
Как сообщает МDA, в результате попадания ракеты в Ришон-ле-Цион, погибла 60-летняя женщина и 45-летний мужчина. Ранены были 19 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии, еще двое получили ранения средней степени тяжести, а 16 человек — легкой.
Спасатели продолжают работать на завалах в Ришон-ле-Цион, которые образовались после удара ракеты. Между тем, один из местных жителей смог вытащить из-под обломков двухмесячную девочку и ее семью. Это был раввин Решеф Идан Чен, пишет MDA.
— Я схватил ее на руки, передал первому попавшемуся полицейскому и начал вытаскивать всю семью. Тем временем наверху оказалось еще больше людей, а в соседней квартире — еще больше, а через дорогу — начался пожар, — рассказал он. — Мне пришлось медленно вытаскивать всех этих людей. Я весь в крови тех, кого вытащил…
По данным The Jerusalem Post, во время ночных обстрелов погибло еще две женщины: одна в городе Гуш-Дан, вторая скончалась в больнице в Петах-Тикве. Издание отмечает, что общее число пострадавших достигло 70 человек.