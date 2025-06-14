NYT: ЦАХАЛ атаковал район, где проживает аятолла Хаменеи 14.06.2025, 10:04

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Американское издание подтвердило удар по резиденции верховного лидера Ирана.

В ночь на субботу, 14 июня Израиль продолжал атаковать стратегические объекты в Иране. Системы ПВО были активированы по всей стране. В этом районе был слышен взрыв.

Сайт «ХаАрец» со ссылкой на телеканал Al Jazeera сообщил, что системы ПВО были активированы в Исфахане, центральном Иране. В этом районе был слышен мощный взрыв. Ранее представитель ЦАХАЛа Эфи Дефрин заявил, что ЦАХАЛ атаковал ядерный объект в Исфахане. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил Совету Безопасности ООН (со слов иранского представителя), что «объект был поражен».

В Исфахане находится одна из крупнейших иранских фабрик по обогащению урана. Взрывы ночью также слышны были в Тегеране, в районе, где находятся дом аятоллы Али Хаменеи, а также иранский президентский комплекс. Об этом сообщил сайт «ХаАрец» со ссылкой на газету The New York Times.

ВВС Израиля нанесли удар по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи. О его последствиях пока не сообщается. pic.twitter.com/U9yy2t7dvI — Сharter97.org (@charter_97) June 13, 2025

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